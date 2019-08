Pompeo külastas esimese USA välisministrina Mikroneesiat

Varem sel aastal külastasid Mikroneesia liidrid Valget Maja osana Ühendriikide jõupingutustest «vaba ja avatud» India-Vaikse ookeani regiooni loomiseks, et võidelda Hiina aina agressiivsema poliitikaga.

«See on endiselt oluline strateegiline piirkond, selles pole midagi uut,» ütles üks välisministeeriumi ametnik. «Nüüd on suhtluse taset selgelt tõstetud.»

Mõttekoja Välissuhete Nõukogu (Council on Foreign Relations) Aasia uuringute direktor Elizabeth Economy ütles, et USA on viimase aasta jooksul oma positsiooni Vaiksel ookeanil agressiivselt tugevdanud ning pidanud seda «oluliseks strateegiliseks huviks».