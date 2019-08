Türgi välisminister nõudis USA-lt kurdide toetamise lõpetamist

Türgi välisministri nõudmine tuleb ajal, kui USA ja Türgi kaitseametnikud arutavad puhvertsooni loomist Põhja-Süüriasse, et hoida YPG eemal Türgi piirist ja ennetada järjekordset Türgi sõjalist sissetungi Süüriasse.

YPG on Washingtoni oluline liitlane võitluses äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu. Ankara peab seda terrorirühmituseks, mis on viimased 35 aastat Türgi võimu vastu sõdinud Kurdistani Töölispartei (PKK) haru.