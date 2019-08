Trump tahab siduda relvaseaduste karmistamise immigratsioonireformiga

Relvakultuuri juured on Ameerikas sügaval ning tulirelvade seaduste karmistamine on riigis vastuoluline, kuigi massitulistamised on tavalised. Nädalavahetusel El Pasos ja Daytonis toimunud tapatalgud olid USA-s tänavu vastavalt 250. ja 251. massitulistamine. Ühendus peab massitulistamiseks sellist tulistamist, kus saab surma või viga vähemalt neli inimest.