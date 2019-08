Ikooniline Spitfire lendab esmakordselt ümber maailma

Kokku ehitati Spitfire hävitajaid umbes 20 000, tänaseks on neist alles vähem kui 250. Neist lennukõlbulikud on vaid 50. Suurem osa lennukitest asuvad Suurbritannias, kuid õhku tõusevad need harva.

Lennuakadeemia omanikust Brooksi sõnul on Spitfire'iga lendamine uskumatu kogemus. Ta võrdles hävitajat vanaaegse autoga, millel on sees tõeline hing.

Ühe propelleriga hävituslennukit veab edasi hiiglaslik 27-liitrise mootoriga V12 Rolls-Royce Merlini mootor. «Heli on uskumatu. Tunned mootorit terves oma kehas,» ütles Brooks. Samas tõi ta välja, et Spitfire'iga lendamine on omamoodi väljakutse, sest tegu on vana tehnoloogiaga. Ajalooline Spitfire peaks Goodwoodi tagasi jõudma 8. detsembril.