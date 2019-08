Iisrael esitles tulevikutanki prototüüpe

Kaitseministeerium tahab arendada tanke, mida saavad suletud luugiga juhtida nelja sõduri asemel kaks. Ametnike sõnul oleks see ainulaadne saavutus.

Ministeeriumi ülesande prototüüpidega välja tulla said kolm firmat: Iisrael Aerospace Industries, Rafael Advanced Defence Systems ja Elbit Systems.

Sõdurite vähendamisega kahele said hakkama kõik kolm firmat.

Sõidukitel on ka autonoomse juhtimise ja sihtmärgi tuvastamise võimalus, mida lubavad tehisintellekt, sensorid, kaamerad ja muud süsteemid.

«See on revolutsiooniline kontseptsioon, mis tugineb tipptehnoloogial,» ütles Iisraeli kaitseministeeriumi uurimis- ja arendustööde juht brigaadikindral Yaniv Rotem.

Rotemi sõnul jõuavad soomussõidukid lõpuks punkti, kus need on täiesti autonoomsed. Tema sõnul on aga projekti täpse ajaraamistiku ja eelarvega väljatulemiseks liiga vara.