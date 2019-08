Hispaanlased kasvatavad lisaraha teenimiseks kodus kanepit

Kanepikasvatajad pole seotud toote kuivatamise ega müümisega. See töö jääb suurte kuritegelike organisatsioonide teha, kes maksavad inimestele kodudes kanepi kasvatamise eest kuus 600-1000 eurot. Selline trend on levimas üle Lõuna-Hispaania Málaga piirkonna.

Málaga kõrval asuvat Granada provintsi on pikalt peetud Hispaania kanepipealinnaks, kuid Málaga on järgi jõudmas. Eelmisel aastal konfiskeeris politsei Málaga provintsis pea 3,5 tonni kanepit ehk 2017. aastaga võrreldes rohkem kui kaks korda rohkem.

Marihuaana kasvatamise eest ei karistata Hispaanias karmilt. Alla 10 kilogrammi kanepi omamise eest on karistuseks ühe kuni kahe aasta pikkune vangistus, kuid paljud sellise kogusega vahele jäänud inimesed on karistusest pääsenud, sest nad on väitnud, et kasvatasid kanepit enda tarbeks. See on omakorda muutnud lihtsamaks väikeste koguste kasvatamise ja vahelejäämise korral puhtalt pääsemise.

FOTO: Raul Arboleda / AFP / Scanpix

Paljud kanepikasvatajad olid kunagi diilerid. Nad vahetasid «eriala», sest kasvatamisega kaasneb palju väiksem risk. Mõned on aga otsustanud saagi organisatsioonidele müümise asemel hoopis ise toodangu maha müüa, et püsti panna suurem kasvatus.

Tabatud inimeste profiil on väga erinev. Nii on seadust rikkunud abielupaarid, kes taimi tühjas toas kasvavad, jõukatest perekondadest pärit noored, aga ka vaesemates piirkondades elavad perekonnad. Kõigi eesmärk on sama: lisaraha teenimine.

Politsei sõnul on paljudel kanepikasvatajatel tegelikult stabiilne töökoht, kuid müügist saadav lisaraha annab neile võimaluse endale rohkem lubada.

Teistel juhtudel on kanepi kasvatamine ette võetud hädaolukorras, et kuidagi eluga toime tulla. Näiteks 52-aastane mees, kellest kirjutades kasutab El País initsiaale J.M. Kehva tervisega J.M on aastaid töötu olnud ning saab abi heategevusorganisatsioonilt Caritas. Talle määrati aastapikkune vanglakaristus, sest ta polnud võimeline maksma 3400 euro suurust trahvi, mis talle 16 kanepitaime kasvatamise eest määrati. Mees ise ei suuda mõista, kuidas sedavõrd väike kanepikasvatus talle reaalse vanglakaristuse tõi.

Hoolimata kanepi kasvatamisega kaasnevatest riskidest on sellega tegelevate inimeste arv kasvamas.

Selle aasta juunis konfiskeeris politsei üle 5500 taime ning vahistas Málagas 50 inimest. Taas olid vahistatute lood väga erinevad.

Hispaania tsiviilkaardi operatsioon. FOTO: Handout / AFP / Scanpix

Politsei sai kätte näiteks 22-aastase mehe, kelle üürikorterist leiti 300 kanepitaime. Samuti tabati 32-aastane naine, kes kasvatas väikelaste kõrvalt oma Málaga linnas asuvas korteris 128 taime. 43-aastase mehe poolt üüritud laoruumidest leiti 80 kanepitaime.

Kõige lihtsam on kanepit kasvatada perekorterites, kuid sinna on vaja osta rohkem tehnikat, et vältida haisu levikut ning summutada müra. Kuna pideva lampide kasutamise tõttu kulutatakse palju energiat, võivad ka elektrifirmad midagi kahtlustama hakata.

Mõned on kasutusele võtnud mahajäetud laohooned ja majad. Näiteks Málaga Ronda piirkonnast leidis politsei eelmisel kuul ühest kasvuhoonest üle 1600 kanepitaime. Samast piirkonnast leiti ka tegevuse lõpetanud restoran, mille omanikele pakkus kanepi kasvatamine toidu valmistamisest märksa rohkem huvi.

Politsei hoiatab, et marihuaanat müüvad kriminaalsed organisatsioonid on ohtlikud. Mõned neist on seotud suuremate kuritegelike ühendustega, mis smugeldavad kokaiini üle Gibraltari väina. Osad ühendused on pärit Põhja-Euroopast, kuhu jõuab ka suurem osa Málaga ja Granada kanepist.

Politsei allikate teatel suitsetatakse Amsterdami kanepikohvikutes enamasti just Andaluusiast pärit kanepit. Juuli algul peeti Lõuna-Hispaanias kinni rendiautod, millesse oli peidetud 236 kilogrammi kanepit. Kõigest mõni päev varem tabati Hollandisse teel olnud veoauto, kuhu oli peidetud 1000 kilogrammi hašišit ning 225 kilo kanepit.

Politsei sõnul on narkootikumide leidmine keeruline, sest transportimise ajaks pakendatakse need vaakumpakenditesse ja seetõttu pole ka lõhna tunda. Mõnikord on aga kümned kilod narkootilist ainet peidetud toidukonteineritesse tonne kaaluvate toiduainepakkide alla.