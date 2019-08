Putin: kui USA arendab uued raketid, siis peab Venemaa sama tegema

"Kui Venemaa saab usaldusväärset infot, et Ühendriigid on nende süsteemide väljaarendamise lõpetanud ja asunud neid tootma, siis ei jää Venemaale muud valikut kui alustada täiemahulisi püüdlusi sarnaste rakettide väljaarendamiseks," lausus Putin.

President aga rõhutas, et esialgu suudab Venemaa USA-st lähtuva sõjalise ohu maandada, sest tal on selleks vajalikud õhust ja merelt tulistatavad raketid juba olemas ning töö käib ka ülihelikiirusel lendavate rakettide kallal.

Seepärast on nüüd keskselt tähtis, et Moskva ja Washington jätkaksid relvastuskontrolli kõnelustega. Neid on vaja, et ära hoida ohjeldamatut võidurelvastumist, ütles Putin.