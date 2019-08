Fotod ja video: Pirital koguneti Mustakivi tee pikendust arutama, enamik kohaletulnuid on plaani vastu

Kohale tulnud inimesed on südikust täis ja enamik neist on tee-ehituse plaani vastu. Nad soovisid ürituse protokollimist, kuid linnaosavalitsuse esindajate väitel arutelu protokollimist ei vaja. Lõpuks ütles linnaosa vanem Tõnis Liinat, et Pirita linnavalitsuse suhtekorraldaja hakkab protokollima.