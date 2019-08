Venelaste sõnul oli Nõukogude võim rahvale lähemal kui nüüd

Venelased on näidanud viimasel ajal üles üha suuremat meelsust Nõukogude Liidu osas ning nostalgia nii Liidu kui Stalini osas jõudis viimastel kuudel kõrgeima tulemuseni. Putini toetusreiting on aga jäänud neist maha, tänu kasvavale vaesusele ja vastolulisele pensionireformile, vahendab The Moscow Times.