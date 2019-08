Saksa politsei peab tegelema öörahu häirivate paarituvate siilidega

Saksa politsei on viimasel ajal pidanud korduvalt vastama väljakutsetele, kus inimesed on kurtnud öörahu rikkumise üle, kuid sündmuskohale jõudes on selgunud, et pahalasteks pole mitte üleliia lärmakad naabrid vaid hoopis seksihoos siilid. Sotsiaalmeedias on lausa käiku läinud märksõna #igelsex ehk eesti keeles #siiliseks.