Trump: tulistamised El Pasos ja Daytonis olid inimsusevastane kuritegu

«Need barbaarsed tapatalgud... on rünnak meie riigi vastu ja kuritegu kogu inimkonna vastu,» ütles ta pöördumises rahvale.

Ta lisas, et Ühendriigid on raevunud «õeluse, vihkamise, pahatahtlikkuse, verevalamise ja terrori» pärast, mis leidis aset, kui El Pasos lasti poes maha 20 inimest ja vaid 13 tundi hiljem Daytonis veel üheksa.

Trump ütles, et käsib esmaspäeval valmistada ette eelnõu, mis tagaks massimõrvade süüdlaste kiire hukkamise.

«Täna annan ma justiitsministeeriumile suunistada koostada eelnõu, mis tagab, et inimesed, kes sooritavad neid vihakuritegusid ja massimõrvu, oleks silmitsi surmanuhtlusega, ja et see surmanuhtlus viidaks täide kiiresti ja otsustavalt ilma aastaid kestva asjatu viivituseta.»