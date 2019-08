ÜK liitub USA merejulgeolekumissiooniga Pärsia lahel

«ÜK on pühendunud oma laevade kaitsele ebaseaduslike ähvarduste eest ning sel põhjusel liitusime täna uue merejulgeolekumissiooniga Pärsia lahel,» lisas kaitseminister Ben Wallace ajakirjanikele.

«Ootame pikisilmi töötamist koos USA ja teistega, et leida Hormuzi väina probleemidele rahvusvaheline lahendus.»

Raabi sõnul ei tähenda ÜK praegune samm, et tema lähenemine Iraanile on muutunud. ÜK on jätkuvalt pühendunud 2015. aastal sõlmitud tuumaleppe kooshoidmisele, lisas ta.