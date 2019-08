Politsei Daytoni tulistamises rassilist motiivi tuvastanud ei ole

«Arvestades seda, kus me praegu oleme, siis me ei näe ühtegi viidet, et motiiviks oleks olnud rass,» ütles Daytoni politseiülem Richard Biehl.

Biehli sõnul on raske uskuda, et Betts tappis oma õe sihilikult. Samas on raske uskuda, et Betts ei tundnud oma õde ära, kui ta tema maha lasi, lisas Biehl.