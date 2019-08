Roheliste erakonda kuuluv Bremeni liidumaa keskkonna-, ehituse- ja transpordisenaator Joachim Lohse kardab, et praegu Saksa ühiskonnas tähtsad keskkonnateemad võivad uuesti unustusse vajuda.

Kui aastakümneid domineerisid Saksamaal kaks suurt rahvaparteid, siis nüüd on poliitmaastik killustunud. Individualistlikuks muutunud sakslased ei taha aktsepteerida, et ühise kasu nimel tuleb mõnikord kanda rasket koormat, ning valimistel eelistatakse seetõttu kitsa teemaderingiga tegelevaid erakondi, põhjendab seda juunis Tallinna külastanud Saksa roheliste ridadesse kuuluv Bremeni liidumaa keskkonna-, ehituse- ja transpordisenaator Joachim Lohse.

Muutustest paistavad kõige rohkem kasu lõikavat just rohelised, keda saatis edu eurovalimistel ja kelle populaarsus on tõusuteel ka arvamusküsitlustes.