Plastprügi sorteerimine jätab tavainimese endiselt üksi

Ühelt poolt õhutavad nii keskkonnaaktivistid kui ka riik inimesi rohkem prügi sorteerima, ent teisalt tähendab paremini organiseeritud prügi sorteerimine suuremaid kulutusi tootjatele, kes pakendiprügi käitlemise eest maksavad. Mõistagi pole tootjad kulude suurenemisest huvitatud ja see on ka peamine põhjus, miks ei ole endiselt iga kodu juures oma pakendikonteinerit.

«Kurb on asja juures see, et mida paremini meil pakendikäitlus toimib ja mida rohkem prügi sorteeritakse, seda rohkem peavad tootjad maksma. Seetõttu ei ole tootjatel motivatsiooni seda üle teatud piiri teha,» möönis keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma.