Mehhiko president ärgitab Ühendriike relvamüüki kontrolli alla võtma

López Obradori sõnul pole ei vabariiklased ega demokraadid teinud Ühendriikides piisavalt, et inimesi massitulistamiste eest kaitsta.

«Kui me vaatame asju objektiivselt, siis peame ütlema, et USA kaks peamist erakonda on pööranud vähe tähelepanu relvakontrollile,» ütles López Obrador hommikusel pressikonverentsil.