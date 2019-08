Rumeenias leiti teise mõrvatud teismelise arvatavad säilmed

Politsei on otsinud Luiza-nimelise neiu säilmeid sestsaadik, kui kahtlusalune Gheorghe Dincă tunnistas üles nii tema kui ka teise tüdruku, 15-aastase Alexandra tapmise. Viimane tegi juulis kolm meeleheitlikku kõnet hädaabinumbrile, et teatada politseile oma röövimisest.

Porime sõnul kinnitas Dinca, et metsas leitud säilmed olid Luiza omad. Ta lisas samas, et ohvri isiku tuvastamiseks on vaja teha veel ka DNA-analüüs.

Politseil kulus 19 tundi reageerimiseks ning kriitikud on süüdistanud ametiisikuid selles, et need ei võtnud kõnesid tõsiselt, reageerides liiga aeglaselt, et teismelise asukoht kindlaks teha ja ta päästa.