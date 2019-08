Migrante päästvad vabaühendused trotsivad Euroopa riike

Proactiva Open Armsi asutaja Oscar Camps ärgitas Euroopa Liidu liikmeid võtma vastu 121 inimest, kelle tema alus möödunud nädalal Liibüa ranniku lähedal päästis. Tema sõnul on nende seas ka kaks väikelast ja veel 30 alaealist, kes vajavad arsti- ja psühhiaatrilist abi.

Tegemist on ühega vabaühendustest, kes merel migrantide elusid päästavad, hoolimata Euroopa sadamate keeldumisest neid vastu võtta.

Pühapäeval alustas taas oma päästemissiooni rühmitus SOS Mediterranee, mis oli seitsme kuu eest lõpetanud operatsioonid laevaga Aquarius. Nüüd on neil uus alus, Prantsusmaalt pärit Ocean Viking.

See seilab nüüd Liibüa ranniku poole, et päästa neid, kes püüavad jõuda Euroopasse seda Vahemere keskosa marsruuti pidi, millel on tänavu Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni (IOM) andmeil hukkunud 576 inimest.