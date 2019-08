Trump külmutas pingeid ägestades Venezuela valitsuse vara USA-s

Naine kõndimas mööda sildist, mis ütleb hispaania keeles "Trump, võta Venezuela lukust lahti". See viitab Venezuela valitsuse seisukohta, et riigi pikalt kestnud majandusprobleemide taga on USA sanktsioonid, mitte Venezuela võimude küündimatus.

FOTO: Leonardo Fernandez / AP / Scanpix