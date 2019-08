Kaos Briti noortevanglas: kinnipeetavad ründavad austuse teenimiseks vangivalvureid

Felthami vangla töötajad on langenud teismeliste kurjategijate rünnakute ohvriks ajal, mil üritatakse lahutada noorte omavahelisi arveteklaarimisi, kirjutab The Times.

Vanglate peainspektori Peter Clarke’i sõnul on jõukude teineteisest lahutamise peale läinud sedavõrd palju ressurssi, et vangidele hariduse pakkumise ja nende tööle rakendamise programmid on kokku varisenud. See on omakorda kaasa toonud veelgi rohkem rahulolematust ja vägivalda.