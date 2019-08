Hispaania elektriliinid tapavad aastas tuhandeid linde

Ibeeria kääpakotkad, suurtrapid, toonekured, kassikakud, habekotkad, haugaskotkad – on peaaegu võimatu leida linnuliigi esindajat, eriti just röövlindude omi, mis ei oleks leidnud oma lõppu elektriliinides. Neist saadud elektrilöökide tagajärjel sureb Hispaanias tuhandeid linde aastas, vahendab El Pais.

Riigiprokuröri sõnul on need numbrid «talumatult» kõrged, mistõttu saatis ta ametliku kirja eri regioonide võimudele, kritiseerides neid passiivsuses probleemiga tegelemisel.

Riigiprokürori sõnul on osad regionaalvõimud pidanud neid surmasid õnnetusteks, ning ei ole pidanud distsiplinaarset karistust lahenduseks. Teised on aga toonud välja, et elektrifirmad on nõustunud parandama vigaseid elektriliine, mistõttu ei ole karistamine samuti võimalik.