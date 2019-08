Venemaaga seostatud salapärane GPS-signaali häire Iisraelis sai läbi

«Häired regioonis said hiljuti läbi. Selle tulemusena otsustasime taastada lennujaamade normaalse tegevuse,» teatas lennujaamade ameti pressiesindaja. Ta ei lisanud üksikasju probleemi põhjusest ega selle lahendanud asjaoludest.

Juuni lõpus teatas Iisraeli lennujaamade amet, et mitu nädalat kestnud häire GPS-signaalis sundis lennujaamu kasutama GPS-i asemel pimemaandumissüsteemi (ILS).

Rahvusvaheline Lennupilootide Ühenduste Liit (IFALPA) teatas, et on saanud hulga teateid pilootidelt, kel on Ben Gurioni rahvusvahelise lennujaama lähistel GPS-signaal kadunud.