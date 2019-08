Cerda on vaid üks umbes tuhandest kunagise paremäärmusliku režiimi vaenlasest, kes on tänini kadunud. Seda hoolimata perekondade väsimatutest katsetest kadunute leidmiseks.

«Kus ta on? Kus tema keha on? Me oleme terve elu neid küsimusi esitanud,» ütles AFP-le Cesar Cerda 62-aastane tütar Juana Cerda.