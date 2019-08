Vene võimud tahavad meeleavaldusele toodud last vanematelt ära võtta

Tuhanded Moskva elanikud on viimastel nädalatel avaldanud meelt võimude otsuse vastu mitte lubada populaarsetel opositsioonipoliitikutel septembrikuistel linnaduuma valimistel kandideerida.

Võimud on ametliku loata demonstratsioonid maha surnud ja kahel meeleavaldusel ligi 2400 inimest kinni pidanud.

Teisipäeval teatas Moskva prokuratuur, et on pöördunud kohtu poole taotlusega võtta vanemlikud õigused paarilt, kes tõi oma aastase poja 27. juulil sanktsioneerimata meeleavaldusele.

Prokuratuuri sõnul uurivad nad teisigi juhtumeid, kus vanemad on väiksed lapsed ja alaealised loata opositsiooni meeleavaldusele kaasa võtnud.

Moskva laste õiguste vahemees Jevgeni Bunimovitš leiab aga, et laste kasutamine protestijate šantažeerimiseks on lubamatu.

«Minu arvates ei saa sellised asjad olla kellegi vanemlike õiguseta jätmise põhjuseks. See on täiesti lubamatu. Siin on mindud üle piiri,» ütles ta raadiojaamale Ehho Moskvõ.