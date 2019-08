Saksa poliitik sattus lihapildi postitamise tõttu rünnaku alla

Ühismeedia platvormi Instagram postitatud foto alla kogunes sadu kommentaare, millest paljud mõistsid hukka poliitiku kahepalgelisuse. Seejuures on tegemist poliitiku läbi aegade kõige enam kommentaare kogunud postitusega.

Nimelt käib Söder Saksa meedia teatel sageli välja ideid, kuidas päästa kliimamuutuse tõttu kannatav keskkond. Ta on rääkinud mesilaste päästmise vajadusest, tuule- ja päikeseenergiast, puude istutamisest ja soodsamast ühistranspordist. Paljude sotsiaalmeediakasutajate sõnul pole poliitik aga kliimamuutuste olemust ja põhjuseid mõistnud, sest lihast postitatud pilt viitab tema keskkonnavaenulikule toidulauale.

«Öko-Markuse suust kõlanud jutt on lihtsalt tühi õhk,» tõdes üks kasutaja poliitiku pildi all. Leidus ka inimesi, kes jagasid poliitikule linke lihatootmise kahjulikust mõjust keskkonnale või viitasid, et tegemist on ebatervisliku toiduvalikuga.

Austria väljaanne Kurier kirjutas juhtunut kommenteerides, et lihal ja lihatoodetel on taimsetest toiduainetest tunduvalt suurem ökoloogine jalajälg, mistõttu on tegemist keskkonnale kahjuliku toiduga.

Põhjuseks see, et liha tootmiseks kuluv maa-ala on väga suur, sest loomadele tuleb kasvatada hulgaliselt toitu, ent lõpp-produktist ehk lihatootest saadav kalorite hulk on väike. Samuti panustab lihatootmine kasvuhoonegaaside õhkupaiskamisse.