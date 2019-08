Kopenhaagenis kärgatas õhtul tugev plahvatus maksuhaldurite büroo ees

Plahvatus toimus kella 22.20 paiku Østbanegade tänaval, mis jäi raudteejaamast üle tänava ja on lähedal maksuhaldurite büroole.

Politsei ja päästeamet reageerisid kiirelt ning blokeerisid tänavaid ja hoidsid inimeste kogunemist ära. Tänava elanikud on edastanud, et plahvatus raputas majasid ning piirkonnas on majade aknad katki.