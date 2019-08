Daytoni tulistajal oli kinnisidee massitulistamiste suhtes

Biehli kinnitusel oli tulistaja rääkinud, et soovib ka ise korraldada massitulistamise.

Uudisteagentuuri AFP info kohaselt rääkisid tulistaja mitmed tuttavad, et tal oli kalduvust häirivalt käituda ja seda eriti naiste suhtes. Telekanali CNN usutletud endiste koolikaaslaste sõnul oli mehel nimekiri inimestest, keda ta soovis tappa või vägistada.

Esmaspäeval oli politsei teatanud, et uurijad pole seni leidnud ühtegi tõendit, mis viitaks, et USA-s Daytoni linnas pühapäeval toimunud massitulistamise motiiv oleks olnud rassiviha.

«Arvestades seda, kus me praegu oleme, siis me ei näe ühtegi viidet, et motiiviks oleks olnud rass,» ütles Daytoni politseiülem Richard Biehl.