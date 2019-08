USA ärgitas Venemaad ja Hiinat katkestama majandussuhteid Venezuelaga

«Pole mingit vajadust seada ohtu oma ärihuvid Ühendriikidega selleks, et lõigata kasu korrumpeerunud ja surmasuus režiimist,» sõnas ta.

Ühendriikide julgeolekunõunik edastas sõnaselge hoiatuse Venemaale ja Hiinale, öeldes, et nende toetus Maduro režiimile on väljakannatamatu.

Bolton ärgitas Venemaad loobuma halvale panusele kindlaks jäämast ja ütles Hiinale, et kiireim viis oma Venezuelale antud laenude tagasi saamiseks on toetada riigis uut legitiimset valitsust.

Trumpi valitsus on otsusekindel Maduro võimult tõrjumises ja toetab Venezuela opositsioonijuhi Juan Guaidó plaani moodustada üleminekuvalitsus ja korraldada uued presidendivalimised.

Valge Maja pressiesindaja Stephanie Grisham teatas teisipäeval jõulises avalduses, et «Maduro diktatuur peab lõppema, et Venezuela saaks stabiilse, demokraatliku ja jõuka tuleviku, mis oleks vaba sotsialismi õudustest, mis seda kunagi suurepärast riiki on laastanud».