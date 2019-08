Kohtla-Järvel põles korterelamu, päästetöid takistasid trepikojas olevad jalgrattad

Päästjate saabudes põles kortermaja 4. korrusel asuv korter lahtise leegiga. Koheselt sisenes korterisse suitsusukelduspaar kontrollimaks, et korteris pole enam ühtegi inimest. Kontroll näitas, et korter on tühi.

Korterist väljunud inimesed olid jätnud lahti ukse, mistõttu levis suits edasi tervesse trepikotta ning päästjad evakueerisid seetõttu trepikojast kokku 12 inimest. Korteris olnud kolm inimest said iseseisvalt välja ning nendega on kõik korras.

Kustutustöid raskendas aga asjaolu, et maja trepikotta olid jäetud jalgrattad, mistõttu oli päästjate liikumine takistatud. Päästeamet paneb inimestele südamele, et ühiskasutatavad väljumisteed peavad olema puhtad ja esemetest vabad.

«Trepikoda on ehitatud nii laiaks just seepärast, et kui ohuolukorras kõik majaelanikud korraga väljuda soovivad, siis on see võimalik,» kirjutas põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Jane Gridassov pressiteates.