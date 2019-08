Matteo Salvini rannapeod tekitavad ta liitlastes vastumeelsust

46-aastane Salvini alustab täna uut valimisürituste seeriat ning see viib teda seitsmesse Itaalia regiooni viie päeva jooksul. Kampaania algab Sabaudias, vaikses rannakuurordis, mis oli kunagi Rooma vaimse eliidi suvituspaik.

Itaalia rahvushümni diskoversiooni mängimine on vapustanud isegi Salvini poliitika toetajaid. «Teatud stseenid on häirivad ja ma ei oleks seda lubanud», ütles kolonel Gianfranco Paglia, kes sai haavata rahuvalvemissioonil Somaalias 1993.aastal.

Giorgio Melonile, potentsiaalne Salvini liitlasele, ei avaldanud Salvini tegevus samuti muljet. Ta valis «Itaalia vennad», esimesed sõnad Itaalia hümnis, oma paremäärmusliku partei nimeks. «Meile on rahvushümn midagi püha ja see ei suhestu rannas tantsivate ja kokteile joovate inimestega.»

Kirjanik Dacia Maraini, kes ööbis tihti Sabaudia villas, mis kuulus kuulsale itaalia romaanikirjanikule Alberto Moraviale, avaldas samuti kahtlust. «Ma olen mures, et Salvini tegeleb poliitika välja viimisest selle normaalsetest paikadest. See on tegevus, mis vähendab institutsioonide prestiiži ja usaldatavust.»