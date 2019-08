Soomes ründas karu autot

Nädalavahetusel rentis Austriast pärit paar Oulust autorendifirmast sõiduki ning suundus Kuusamosse suvilasse. Esmaspäeva hommikul ootas neid aga suur üllatus, millest oli põhjamaine rahu kaugel.

«Auto oli korralikult lõhutud. Auto peal leidus karu karvu, käpajälgi ja küünetükke. Kapott nägi välja selline, nagu oleks karu selle peal kiikunud,» ütles rendifirma omanik Jani Tuulaniemi.

Karu karvad ja küüned koguti tõendusmaterjalina kokku kindlustusfirma jaoks.

Tuulaniemi sõnul ei ole kuue aasta jooksul sellist juhtumit olnud. «On olnud põtradega kokkupõrkeid ja muud, aga mitte midagi sellist. Kui sain Austria paarilt meili pealkirjaga «bear attack to our car», arvasin, et see on rämpskiri,» tunnistas Tuulaniemi. Nähes pilte karurünnakust pidi ta paraku tõdema, et selline asi on tõesti juhtunud.

Rendiautosse või selle peale oli tõenäoliselt jäetud mingisugust sööki, mis oli meelitanud karu kohale.

Tuulaniemeni sõnul on sündmusest kohkunud paaril praegu kõik hästi ja nad plaanivad karurünnakus viga saanud auto tagastada alles laupäeval.

Soome Looduskaitseliidu pressiesindaja Matti Niemineni sõnul on karu rünnak inimeste või autode vastu väga harv. «Ameerika Ühendriikides on selline olukord tavaline. Seal on rahvusparkide lähedal elavad karud õppinud ära, et autodes on tavaliselt süüa ning nad ründavad neid.»

Nieminen tuletab meelde, et karu on Soomes rahulik loom, kes kardab inimesi ning ründab vaid siis, kui tunneb ennast või oma poegi ohustatuna. Tüüpiline ohuolukord on selline, kus marjakorjaja satub ema ja ta poegade vahele. «Karu näeb inimest tõenäoliselt paremini, kui inimene karu ning ta teab eemale hoida. Mõnikord võib tõesti juhtuda, et loom käitub kummaliselt ja liigile ebatüüpiliselt.»

Üks tegur, mis võib karu kummalist käitumist seletada, on Niemineni sõnul tänavune kehv mustikasaak. Mustikas on karule väga oluline toiduaine ning selle puudusel võib ta minna toitu otsima inimeste lähedalt.