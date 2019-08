Video: külmkapi kaljuservalt alla visanud mees sai politseilt käsu see uuesti üles tirida

Hispaania lõunaosas filmiti meest, kes viskas külmkapi selle korraliku käitlemise asemel kaljuservalt sügavasse kuristikku. Seejuures ei hoidnud mees end tagasi ja heitis viskamise hetkel prügikäitlemise üle nalja.

«Käitleme seda nüüd» ja «Vaatame, mitu tiiru see teeb» ütles mees internetis ringlevas videos. Mehe õnnetuseks jäädvustas videoklipp ka mehele kuuluva valge kaubiku ja selle numbrimärgi ning korrakaitsjatel õnnestus kurikael tabada.

Mehele määrati teo eest 45 000 euro suurune trahv, lisaks käskis politsei tal kaljuservalt alla visatud külmkapi uuesti mäkke tirida. Korrakaitsjad filmisid allaviskamisest palju raskemat protsessi ja avaldasid video internetis.

Mehe nime pole avaldatud, aga politsei kinnitusel töötas ta kodumasinatega tegelevas ettevõttes, kust ta video avalikuks tuleku järel vallandati. Hiiglaslik rahatrahv ähvardab aga ka ettevõtet. Briti väljaande The Telegraph andmetel võidakse firmalt nõuda kuni 300 000 eurot.

Lisaks on politseil alust kahtlustada, et külmkapp pole ainus elektroonikaseade, mille vahele võetud mees kaljult alla on visanud. Nimelt levis mõni aeg tagasi video pesumasina allaviskamisest samas Hispaania piirkonnas.

«Uurimine on endiselt avatud, sest kohalik korrakaitse avastas, et ettevõte, mille heaks mees töötas, võib olla seotud kuritegudega looduse vastu,» kirjutas The Telegraph.

Nimelt avastati ettevõtte valdusi uurides selle hoovist 50 pesumasinat ja 20 külmikut, mistõttu arvatakse, et hooletu suhtumine jäätmetesse on ettevõttes levinud.

Külmkapi allaviskamises süüdistatav mees avaldas kohalikule uudisteportaalile El Español avaldatud usutluses kahetsust.