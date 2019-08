Ameerika Ühendriigid ja Taliban on teinud «suurepäraseid arenguid» viimastel läbirääkimistel Dohas rahuleppe saavutamisel, ütles Zalmay Khalilzad, USA saadik Afganistanis esmaspäeval. Laupäeval alanud rahukõnelused on kaheksas läbirääkimiste voor, mida kaks poolt on seni pidanud.