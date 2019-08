Pakistan saadab välja India suursaadiku ja peatab kaubavahetuse

Samm on vastuseks New Delhi äsjasele otsusele tühistada Kashmiri eristaatus.

Valitsuse avalduses teatati, et Pakistan peatab kaubavahetuse Indiaga ning viib kahe riigi suhted madalamale tasemele.

Islamabad on lubanud viia Kashmiri küsimuse ÜRO Julgeolekunõukokku.

India peaministri Narendra Modi hindu rahvuslaste valitsuse esmaspäevane otsus tugevdada kontrolli riigi ainsa moslemi enamusega osariigi Kashmiri üle vallandas oodatult konflikti Pakistaniga ja andis hoogu mässule keskvõimu vastu, mis on nõudnud juba kümnete tuhandete elu.

Delhi kinnitab, et Kashmiri samm on riigi siseasi.

Kashmir on jagatud alates 1947. aastal Briti võimu alt iseseisvumisest India ja Pakistani vahel, kuid mõlemad peavad kogu Himaalajas asuvat piirkonda enda omaks. Riigid on pidanud Kashmiri pärast maha kaks sõda. Alates 2003. aastast kehtib Kashmiri niinimetatud kontrolljoonel relvarahu, kuid piiriülesed tulistamised on sellest hoolimata sagedased.