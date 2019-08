Video: Peruus kukkus sillalt surnuks õrnushetke jaganud paar

34-aastane Maybeth Espinoz ja 36-aastane Hector Vidal jalutasid ööklubist kodu poole, ent jäid hetkeks sillal seisma, et suudelda. Ühel hetkel otsustas naine istuda sillapiirdele, paraku kaotas ta seda tehes tasakaalu.

Kuigi alguses teatati, et nad said kukkumise tagajärjel raskelt vigastada, ent on elus, siis suri naine teel haiglasse ja mees hiljem intensiivravipalatis.