Proactiva palub Euroopalt 121 päästetud pagulase vastuvõtmist

«Kuus päeva on möödunud vastuseta, pardalolijate väärikust arvestamata,» teatas vabaühendus Twitteris. «Malta on keelanud maabumise ja Itaalia ei vasta.»

Itaalia siseminister Matteo Salvini vastas sellega, et keelas Open Armsil Itaalia territoriaalvetesse sisenemise ja ähvardas aluse konfiskeerida.

«Open Arms ei tohiks unustada, et Itaalia territoriaalveed on neile suletud ja me oleme valmis selle laeva konfiskeerima,» lisas ta.