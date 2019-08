Kreetal leiti arvatavasti kadunud teadlase surnukeha

Politsei ei kinnitanud, et täna leitud surnukeha on Christopheri oma, samuti ei andnud politsei asja kohta täiendavat informatsiooni.

Otsingud on keskendunud Ikaria saare kagurannikule pärast seda, kui sealt tuvastati arvatavasti naise mobiiltelefoni signaal. Täna teatasid korrakaitsejõud, et naise telefon on välja lülitunud.

«Üks viib randa ja on ligipääsetav autoga ning on lihtne rada kogenud jooksjale, nagu see naine väidetavalt oli. Teine rada viib mägiküla suunas ja sel on mõned keerulised kohad,» märkis Theodorakis.