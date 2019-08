Iseendaga abielluvad naised ehk miks Jaapan avab ukse võõrtööjõule

Karjääri tegevate naiste osakaal Jaapanis on läbi aegade kõrgeim, töörügamine kodusel rindel pole samas vähenenud. See on põhjus, miks üha rohkem jaapanlannasid otsustab jääda vallaliseks ja mõnikord tähistada seda lausa suurejooneliselt valgesse kleiti riietudes. Vallaliste arvu suurenemine tähendab aga vähem lapsi ja vananevat elanikkonda ning sunnib konservatiivset Jaapanit avama ukse võõrtööjõule.