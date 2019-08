USA ja ÜK asuvad kaubanduslepet otsima Brexiti järel võimalikult ruttu

Praegune lahkumispäev on 31. oktoober. Kuigi lahkumispäeva on nihutatud mitu korda, lubab Briti uus peaminister Boris Johnson oma riigi selleks päevaks välja maksku mis maksab.

Raab ütles pärast kohtumist USA välisministri Mike Pompeoga, et USA ja ÜK leppisid kokku vajaduses pidada kahepoolse kaubandusleppe kõnelused kiirelt pärast Brexitit. Otsus on tähtis mitmel põhjusel, kuid üks neist on see, et Brexiti järel langeb ÜK praegusest USA-EL-i kaubanduspaktist välja.