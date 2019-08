Tanel Kiik leidis läbivalt puudujääke Helme välismaalaste seaduse muutmise eelnõus

Postimees kirjutas 17. juulil, et siseministeerium on välja töötanud välismaalaste seaduse ja siseministri määruse muudatused, mille järgi tuleb välistööjõudu kasutavatel ettevõtetel vormistada välismaalase töötamine seadusega vastavusse. Samal päeval saatis ka siseministeerium seaduse muutmise eelnõu sotsiaalministeeriumile ülevaatamiseks.

Nüüd sotsiaalministeerium saatis Tanel Kiige allkirjaga Helmele dokumendi, kus tuuakse välja eelnõu puudujäägid. Näiteks sotsiaalministeeriumi arvates ei selgu seletuskirjast, milliseid probleeme eelnõus toodud ettepanekud Eestis viibivate ja töötavate välismaalastega konkreetselt lahendada aitavad. «Seletuskiri toob küll välja välismaalaste töötamisega seotud rikkumiste statistika ja statistika lühiajalise töötamise erinevate liikide kohta, aga ei selgu, millised on need lühiajalise töötamise viisid, mida kõige rohkem kuritarvitatakse,» märgib Kiik. «Selleks, et oleks võimalik aru saada, kas eelnõu täidab oma eesmärki väärkasutustega võitlemisel ning millist sotsiaalset mõju (mõju tööjõu pakkumisele) ja majanduslikku mõju (mõju ettevõtluskeskkonnale ja majanduskasvule, mõju ettevõtete halduskoormusele) muudatused kaasa toovad, on vajalik seletuskirja ka eelnevalt nimetatud infoga täiendada.»