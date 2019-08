Trumpi peetakse massitulistamiste peasüüdlaseks

Texase osariigis El Pasos tänavatele kogunenud inimesed väljendasid oma pahameelt presidendi visiidi üle, kuna osaliselt peetakse tema sõnavõtte migratsioonivastaste ja rassistlikult meelestatud massitulistajate innustajateks, kirjutas The Guardian.

«Esimene sõna tema huulilt olgu vabandus,» ütles El Pasos elav David Stout. «Ma kahtlen, et see nii saab olema.»

Lõõskava päikese all seisvad meeleavaldajad olid kaasa võtnud plakatid kirjadega «Trump on rassist» ja «Kaitske meie lapsi mitte rahvuslikku relvakandjate ühingut (NRA)». Meeleolu oli sünge aga resoluutne, kui rahvas hakkas hüüdma: «Mine minema Trump» ja «Saatke ta tagasi».

Meeleavaldajad nõuavad relvaseaduse karmistamist. FOTO: Christian Torres / ZUMAPRESS.com / Scanpix

«Täna peame kokku hoidma ja ütlema, Donald Trump, sinu rassism, viha ja kitsarinnalisus ei ole siin teretulnud,» ütles Adri Perez Ameerika Kodanikuvabaduste Liidust. «Peame muutma oma leina vihaks ja viha tegudeks.»

74-aastane Barbara Canchola ütles, et ei soovi Trumpi visiiti, sest president ei mõista, kuidas ta ise massitulistamistele kaasa aitab.

«Tema moto on teha Ameerika uuesti suureks. Ma arvan, et tegelikult on tema moto panna Ameerika vihkama ja muuta meid vihaühiskonnaks,» sõnas Canchola.

Trumpi vastu protestiti ka Ohios, teises paigas, kus hiljuti leidis aset massitulistamine. Ligi 200 meeleavaldajat süüdistasid presidenti retoorikas, mis sütitab poliitilisi ja rassilisi pingeid. Samuti nõudsid nad relvaseaduse karmistamist.

President ise tõdes, et visiidid massitulistamise paikadesse läksid edukalt. «Kohtusin imeliste inimestega,» kirjutas Trump Twitteris ja postitas naerusuised pildid kohtumistelt haiglatöötajatega.

The people I met today in Dayton are the finest anywhere! pic.twitter.com/sBxKZWExcR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019

Eile hommikul lükkas Trump ümber väited, et tema sõnad on innustanud inimesi vägavallale. «Ma ei usu, et minu retoorika on selle põhjuseks. Ma arvan, et minu retoorika toob inimesi kokku,» sõnas ta.

Ent hiljuti massitulistamised üle elanud linnad kardavad vägivalla kordumist.

«Inimesed kardavad olla hispaaniakeelsed,» ütles Cassandra Hernandez, kes töötab El Paso linnavalitsuses. Trumpi visiiti kommenteerides tõdes ta, et see valmistab paljudele pahameelt.

«Ta pole teretulnud,» sõnas Hernandez. «Ta põhjustab vastakaid tundeid. On neid, kes pole tema külastuse üle rõõmsad, aga tahavad siiski pakkuda talle oma kaastunnet ja armastust ning näidata, et tema sõnad loevad. Teised on lihtsalt maruvihased, sest ta pole vabandanud meie linna ja Mehhiko päritolu inimeste ees.»