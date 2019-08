Video: India meeli erutab laulev eesel

Loomatalitajad jutustavad, et Emily hakkas laulma, kui nad temaga mängisid. Nad tegid laulvast eeslist video ja panid sotsiaalmeediasse üles. Sellest sai kohe hitt.

«Tavaliselt on meie videotel palju haigeid loomi ja loomade päästmist, mis on üldjuhul kurb ja rusuv,» rääkis loomakaitseühenduse RESQ juhataja Jessica Roberts. «Sestap otsustasime panna vahelduseks üles laulva Emily video ja üldsuse reaktsioon on olnud vapustav.»