See, et Keenias sunniti eile parlamendihoonest lahkuma sinna koos viiekuuse lapsega tulnud parlamendisaadik, on vaid üks kümnetest näidetest kogu maailmast, kus naispoliitik paneb proovile töö- ja eraelu ühildamise ning esitab väljakutse nägemusele, mis on võimukoridorides lubatud. Kui kriitikute sõnul võiksid lastega naised tööst mõneks ajaks eemale jääda, siis nii mõnegi riigi parlamendisaadikutele pole emapuhkust ette nähtud.