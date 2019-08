Vene sadamalinnas kerkis mootoriplahvatuse järel radiatsioonitase

Radiatsioonituvastussensorid fikseerisid kell 11.50 (Eesti aeg 10.50) «radiatsioonitaseme lühiajalise tõusu. Praeguseks on tase normaliseerunud», teatasid Severodvinski võimud oma ametlikult veebilehel.

Vene kaitseministeerium teatas varem, et Arhangelski oblastis Vene sõjaväepolügoonil hukkus neljapäeval raketi reaktiivmootori katsetusel aset leidnud plahvatuses kaks inimest ja vähemalt neli sai vigastada, lisades, et kiirgustase on normis.