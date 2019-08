Hispaanlane teeskles bordellikülastuse varjamiseks inimröövi ohvriks sattumist

Hispaania autojuht tegi politseile avalduse ja ütles, et keegi röövis ta, varastas kogu tema raha ja sundis ta minema bordelli ning tarbima seal uimasteid.

Politsei vahistas isegi inimröövis kahtlustatud mehe, aga uurimise käigus selgus, et vahistatu näol oli tegemist autojuhi joomakaaslasega ning kogu lugu inimröövist mõeldi välja selleks, et varjata, et kogu autojuhi teenistus kulutati ühele metsikule peole.