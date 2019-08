Ees on ootamas mitu ilusa suveilmaga päeva

Laupäeva öösel on enamasti selge ilm, kuid laialdaselt tekib udu. Puhub põhjakaare tuul 1-5 m/s. Sooja on 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal võib mandril üksikutes kohtades lühiajaline hoog vihma tulla, õhtul jõuab saartele laussadu. Tuul on muutliku suunaga ja puhub 1-5 m/s, pärastlõunal pöördub lõunasse ja kagusse ning tugevneb õhtul saartel 5-9 m/s. Sooja on 19-24 kraadi.

Pühapäeva öösel pilvisus tiheneb kõikjal. Vihmasadu laieneb saartelt üle mandri, üksnes Kagu-Eestis on saju võimalus väiksem. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-9, saartel puhanguti 14 m/s, vastu hommikut pöördub saartel ja läänerannikul edelasse. Sooja on 12-17 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Sajab hoovihma ja võib olla äikest. Õhtul edela poolt alates sajuhood harvenevad. Lõuna- ja edelatuul puhub 5-10, puhanguti 12, rannikul 15 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.