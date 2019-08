Välisminister: Pakistan ei kaalu Kashmiri kriisis sõjalisi samme

Qureshi lausus Islamabadis pressikonverentsil ajakirjanikele, et sõidab varsti Hiina teavitama Pekingit olukorrast pärast India otsust võtta Kashmirilt eristaatus.

«Me oleme otsustanud minna ÜRO Julgeolekunõukogusse, et vaidlustada see India positsioon, mis on moraalselt ekslik,» sõnas välisminister.

Pakistani välisminister lükkas tagasi New Delhi väite, et Kashmiris toimunu on India siseasi ning Islamabad peaks võtma tagasi otsused saata riigist välja India suursaadik, viia diplomaatilised suhted madalamale tasemele, peatada kaubavahetus ja piiriülene rongiliiklus.

Qureshi sõnul võib Pakistan meelt muuta, kui New Delhi loobub Kashmiris läbi viidud muudatustest.

India valitsus tühistas esmaspäeval Kashmiri eristaatuse, selleks tühistati piirkonna eriautonoomiat taganud põhiseaduse 370. säte.

India peaministri Narendra Modi hindu rahvuslaste valitsuseotsus tugevdada kontrolli riigi ainsa moslemienamusega osariigi Kashmiri üle vallandas oodatult konflikti Pakistaniga ja andis hoogu mässule keskvõimu vastu, mis on nõudnud juba kümnete tuhandete elu.

Kashmir on jagatud alates 1947. aastal Briti võimu alt iseseisvumisest India ja Pakistani vahel, kuid mõlemad peavad kogu Himaalajas asuvat piirkonda enda omaks. Riigid on pidanud Kashmiri pärast maha kaks sõda. Alates 2003. aastast kehtib Kashmiri niinimetatud kontrolljoonel relvarahu, kuid piiriülesed tulistamised on sellest hoolimata sagedased.

Pakistan on lubanud kindlalt Kashmiri elanike kõrval seista ning peaminister Imran Khan tõotas teisipäeval võidelda India sammu vastu igal tasandil ja nõudis rahvusvaheliselt kogukonnalt tegusid, süüdistades Modit moslemivastastes plaanides.

Samas väljendas Khan frustratsiooni sõjakate meeleolude üle Pakistani parlamendis, küsides saadikutelt ühel hetkel retooriliselt: «Mida te tahate, et ma teeksin? Ründaks Indiat?»

Samuti hoiatas peaminister kahe tuumariigi vahelise sõja globaalsete tagajärgede eest.

India parlamendis on vastu võetud Modi hindu rahvusliku Bharatiya Janata Partei (BJP) seaduseelnõu Jammu ja Kashmiri osariigi jagamiseks kaheks liiduterritooriumiks - Jammu ja Kashmir - mis saavad kumbki oma parlamendi, ning Ladakhiks, mis läheb ilma oma parlamendita Delhi otsevalitsemise alla.

Piirkonda on toodud korra tagamiseks kümneid tuhandeid lisasõdureid. Kehtib range komandanditund, mis tähendab, et Kashmiris ei ole ka telefoni- ega internetiühendust.