ÜRO avaldas raporti kliimamuutuse ja maakasutuse vastasmõjust

Raportis vaadeldakse kliimasoojenemise ja maakasutuse vastasmõju, mis moodustab suletud ringi. Inimtekkeline kliimamuutus kahandab maa kvaliteeti, samas on inimene see, kes maad kasutades kliima soojenemist takka tõukab.

ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuste ekspertkogu (IPCC) raporti panid kokku 108 teadlast tuhandete andmekogude põhjal ning see annab enam kui 1000 leheküljel teada, missugused väljavaated on üha kasvava elanikkonnaga soojeneval planeedil.

Neljapäeval avaldatud kokkuvõttes poliitikakujundajatele tõdetakse, et selle vastastikuse mõju tõttu on juba praegu toit kallim, seda on vähe ja see on isegi vähem toitev.