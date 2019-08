Mitmed viirushaigused, mis enim inimsurmasid põhjustavad, on inimkonnaga olnud juba aastakümneid. Siiski on aja jooksul tekkinud ka uusi viirushaigusi, nagu Ebola ja Nipah, mille leviku piiramine on hoopis keerulisem.

Inimkond on pidanud tegelema viirushaigustega kogu oma ajaloo jooksul. Arengud meditsiinis ja rahvatervises on aidanud aga mitmete haiguste levikut piirata ning läbi vaktsineerimiste on vähenenud haigestunute hulk üle kogu maailma.