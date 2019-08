ÜRO: uued lahingud Süürias Idlibis on vallandanud täieliku paanika

ÜRO tunneb valitsusvägede ulatusliku pealetungi pärast eriti suurt muret seetõttu, et Idlibi on aastate jooksul tulnud suur arv riigi teistest sõjapiirkondadest põgenenud inimesi.

«See on hetkel nagu tulega mängimine ja me kardame, et see võib kontrolli alt väljuda,» sõnas ÜRO humanitaarabijuht Süürias.